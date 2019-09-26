Во Львове на Сыхове супермаркет упал большой строительный кран, фото — zaxid.net

https://racurs.ua/n127321-stroitelnyy-kran-upal-na-supermarket-vo-lvove-foto.html

Ракурс

Во Львове утром 26 сентября случилась авария — строительный кран упал прямо на крышу супермаркета, а крановщицу зажало в кабине. На помощь пришли спасатели, жизни женщины пока ничего не угрожает.

Loading...

Об аварии на строительстве, которое ведет компания «Авалон» во Львове, сообщил на своем сайте Львовский горсовет.

Кран упал на складские помещения супермаркета «Арсен», к счастью, в то время людей там не было. Сейчас пострадавшую освобождают из кабины, для чего спасатели вызвали на подмогу спецавтомобиль.

Что стало причиной аварии, станет известно только после проведения экспертиз. Сейчас на проспекте Красной калины работают все соответствующие службы.

Ранее «Ракурс» писал об обрыве кабины аттракциона — это произошло в Одессе, к счастью запуск был тестовым, и кабина была пустой.