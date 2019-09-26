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Ракурс
Во Львове на Сыхове супермаркет упал большой строительный кран, фото — zaxid.net

Строительный кран упал на супермаркет во Львове (ФОТО)

26 сен 2019, 12:07
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Во Львове утром 26 сентября случилась авария — строительный кран упал прямо на крышу супермаркета, а крановщицу зажало в кабине. На помощь пришли спасатели, жизни женщины пока ничего не угрожает.

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Об аварии на строительстве, которое ведет компания «Авалон» во Львове, сообщил на своем сайте Львовский горсовет.

Во Львове на Сыхове супермаркет упал большой строительный кран, фото — zaxid.net

Кран упал на складские помещения супермаркета «Арсен», к счастью, в то время людей там не было. Сейчас пострадавшую освобождают из кабины, для чего спасатели вызвали на подмогу спецавтомобиль.

Во Львове на Сыхове супермаркет упал большой строительный кран, фото — zaxid.net

Во Львове на Сыхове супермаркет упал большой строительный кран, фото — zaxid.net

Что стало причиной аварии, станет известно только после проведения экспертиз. Сейчас на проспекте Красной калины работают все соответствующие службы.

Во Львове на Сыхове супермаркет упал большой строительный кран, фото — zaxid.net

Ранее «Ракурс» писал об обрыве кабины аттракциона — это произошло в Одессе, к счастью запуск был тестовым, и кабина была пустой.

Источник: Ракурс


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