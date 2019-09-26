Юлія Тимошенко, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127320-referendum-ce-bula-osnovna-obicyanka-zelenskogo-tymoshenko-predstavyla-zakonoproekt-yakyy.html

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Юлія Тимошенко, народний депутат і голова парламентської фракції «Батьківщина», закликає провести референдум стосовно ініціативи нинішньої влади щодо запровадження ринку сільськогосподарських земель.

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Про це вона заявила під час сьогоднішньої прес-конференції.

Тимошенко наголосила, що наразі в Україні відсутнє законодавство для проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою — відповідний закон був скасований у часи президентства Віктора Януковича.

Але в президента України є сьогодні всі повноваження негайно оголосити як першочерговий закон про проведення референдуму, особливо враховуючи те, що референдуми — це була головна обіцянка президента під час його передвиборчої кампанії, — зазначила Тимошенко.

За її словами, для підготовки такого закону команді Зеленського могли б знадобитися місяці, проте її політсила «розуміючи всю тяжкість і кризовість ситуації щодо продажу сільськогосподарської землі, вирішила допомогти президенту».

«Батьківщина» розробила законопроект про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою й сьогодні він буде зареєстрований у парламенті.

І якщо є воля президента, то він може сьогодні до кінця дня визнати цей законопроект першочерговим і розглянути його вже в середу на засіданні Верховної Ради, — заявила Тимошенко.

На її думку, цей законопроект вже впродовж найближчого пленарного тижня Верховна Рада може розглянути і прийняти в цілому.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства минулого тижня оприлюднило текст законопроекту щодо запровадження в Україні ринку землі.