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Ракурс
Юлия Тимошенко, фото: Офис президента

«Референдум — это было основное обещание Зеленского»: Тимошенко представила законопроект, который позволит узнать мнение украинцев о рынке земли

26 сен 2019, 11:48
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Юлия Тимошенко, народный депутат и глава парламентской фракции «Батькивщина», призывает провести референдум относительно инициативы нынешних властей о введении рынка сельскохозяйственных земель.

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Об этом она заявила во время сегодняшней пресс-конференции.

Тимошенко подчеркнула, что сейчас в Украине отсутствует законодательство для проведения всеукраинских референдумов по народной инициативе — соответствующий закон был отменен во времена президентства Виктора Януковича.

Но у президента Украины есть сегодня все возможности немедленно объявить как первоочередной закон о проведении референдума, особенно учитывая то, что референдумы — это было главное обещание президента во время его предвыборной кампании, — отметила Тимошенко.

По ее словам, для подготовки такого закона команде Зеленского могли бы потребоваться месяцы, однако ее политсила «понимая всю тяжесть и кризисность ситуации по продаже сельскохозяйственной земли, решила помочь президенту».

«Батькивщина» разработала законопроект о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе и сегодня он будет зарегистрирован в парламенте.

И если есть воля президента, то он может сегодня до конца дня признать этот законопроект первоочередным и рассмотреть его уже в среду на заседании Верховной Рады, — заявила Тимошенко.

По ее мнению этот, законопроект уже в течение ближайшей пленарной недели Верховная Рада может рассмотреть и принять в целом.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на прошлой неделе обнародовало текст законопроекта о введении в Украине рынка земли.

Источник: Ракурс


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