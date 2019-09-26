Реформа Генпрокуратуры: Рябошапка рассказал об этапах изменений в ГПУ, фото - 5 канал

https://racurs.ua/n127319-ryaboshapka-attestaciya-prokurorov-prodlitsya-god.html

Ракурс

Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал общественности о том, на какие этапы разделили реформирование Генпрокуратуры, и как долго оно будет продолжаться. В частности, он определил время окончания аттестации прокуроров.

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Первое, на чем был сделан акцент — аттестация прокуроров, на которую Рябошапка возлагает большие надежды. По предположениям генпрокурора, она должна закончиться до 1 сентября 2020 года, а запустили процесс после вступления в силу законопроекта № 1032.

Рябошапка рассказал и об этапах и временных рамках реформы в ГПУ. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

На первом месте стоят новые стандарты работы. Их критерии определяет общество, а вот прокуроров будут проверять не только на профессиональное соответствие должностям, но и на другие факторы — в частности, критерии добродетели, — считает Рябошапка.

Аттестация разделена на этапы: сначала два экзамена, а затем собеседование. В итоге, по словам Рябошапки, к третьему этапу дойдут далеко не все, но эти люди и составят в дальнейшем костяк новой прокуратуры.

Ранее «Ракурс» писал об анонсе, который сделал Рябошапка относительно создания специализированной прокуратуры вместо военной. Эта прокуратура продолжит заниматься военными преступлениями, но уже в зоне конфликта, а для прокуроров спецпрокуратуры разработают соцпакет в связи с опасными условиями труда.