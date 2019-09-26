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Ракурс
Реформа Генпрокуратури: Рябошапка розповів про етапи змін в ГПУ, фото — 5 канал

Рябошапка: Атестація прокурорів триватиме рік

26 вер 2019, 11:31
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Генпрокурор Руслан Рябошапка розповів громадськості про те, на які етапи розділили реформування Генпрокуратури, і як довго воно триватиме. Зокрема, він визначив час закінчення атестації прокурорів.

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Перше, на чому був зроблений акцент — атестація прокурорів, на яку Рябошапка покладає великі надії. За припущеннями генпрокурора, вона повинна закінчитися до 1 вересня 2020 року, а запустили процес після вступу в силу законопроекту № 1032.

Руслан Рябошапка розповів і етапи і часові рамки реформи в ГПУ. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

На першому місці стоять нові стандарти роботи. Їх критерії визначає суспільство, а ось прокурорів будуть перевіряти не тільки на професійну відповідність посадам, але і на інші чинники — зокрема, критерії доброчесності, — вважає Рябошапка.

Атестація розділена на етапи: спочатку два іспити, а потім співбесіда. У підсумку, за словами Рябошапки, до третього етапу пройдуть далеко не всі, але вони будуть кращими та складуть в подальшому кістяк нової прокуратури.

Раніше «Ракурс» писав про анонс, який зробив Рябошапка щодо створення спеціалізованої прокуратури замість військової. Ця прокуратура продовжить займатися військовими злочинами, але вже в зоні конфлікту, а для прокурорів спецпрокуратури розроблять соцпакет у зв’язку з небезпечними умовами праці.

Джерело: Ракурс


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