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Ракурс
Рябошапка анонсировал создание специализированной прокуратуры вместо военной. Фото: Бизнес.Медиа

Рябошапка анонсировал создание специализированной прокуратуры вместо военной

12 сен 2019, 14:10
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, какое подразделение создадут вместо перешедшей в систему ГПУ военной прокуратуры.

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По словам Рябошапки, будет создана специализированная прокуратура. Новое подразделение появится после принятия закона о реформе прокуратуры и перехода военной прокуратуры в систему ГПУ. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. Генпрокурор подчеркнул, что все прокуроры, которые захотят остаться в системе, должны будут пройти аттестацию и проверку на добродетель.

Рябошапка также рассказал, чем будет заниматься специализированная прокуратура. По его словам, она продолжит работать с военными преступлениями, но в зонах конфликта. Для прокуроров ведомства создадут социальный пакет, так как их работа будет связана с повышенным риском.

Сотрудники специализированной прокуратуры также займутся преступлениями в сфере национальной безопасности и обороны. Это направление среди задач нового ведомства будет приоритетным.

Как ранее сообщал «Ракурс», новый главный военный прокурор Виктор Чумак рассказал о будущей деятельности в ведомстве, которое парламент хочет ликвидировать.

Источник: Ракурс


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