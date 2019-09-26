Наслідний принц Саудівської Аравії зізнався у вбивстві Хашоггі. Фото: ІноЗМІ

https://racurs.ua/ua/n127323-naslidnyy-prync-saudivskoyi-araviyi-ziznavsya-u-vbyvstvi-hashoggi.html

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Мухаммед бін Салман, наслідний принц Саудівської Аравії, публічно заявив про свою причетність до вбивства журналіста Джамала Хашоггі.

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Зізнання він зробив у бесіді з творцем документального фільму, який присвятили вбивству журналіста. Бін Салман підкреслив, що несе відповідальність за вбивство Хашоггі, передає Frontline.

Режисера документальної стрічки Мартін Сміт розповів, що спадкоємець саудівського престолу не став заперечувати, що фізична ліквідація Хашоггі була проведена під його контролем.

Сам бін Салман додав, що «вбивство відбувалося під його наглядом». Він також визнав, що несе всю відповідальність за злочин.

У бесіді з журналістами наслідний принц також зазначив, що виконавці вбивства Хашоггі могли використовувати приватний літак когось із членів уряду королівства.

Нагадаємо, що Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року. Останній раз його бачили живим, коли він входив в саудівське консульство в Стамбулі. Зникнення журналіста викликало значний міжнародний резонанс.