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Ракурс
У Новій Гвінеї американські вчені відкрили новий вид крокодилів, фото — media.publika.md

Вчені відкрили новий вид крокодилів у Новій Гвінеї: у рептилій вузька і довга голова (ФОТО)

26 вер 2019, 12:46
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Сrocodylus halli — новий вид новогвінейського крокодила — відкрили двоє вчених: Кріс Мюррей (Університет Південно-Східної Луїзіани) і Калеб Макмехон (Філдівський музей природної історії, Чикаго). Вони виявили, а потім показали світу відмінності цих рептилій — довгу лобову кістку, більш витягнуту голову — і пов’язали все це з місцем їхнього проживання.

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Раніше вважалося, що в світі є всього 13 видів рептилій, але вчені з США відкрили новий, 14-й. Про це написало видання Newsweek.

У Новій Гвінеї американські вчені відкрили новий вид крокодилів, фото — media.publika.md

Новий вид крокодила мешкає в Новій Гвінеї, раніше його ототожнювали з уже відомими Crocodylus novaeguineae — унікальними представниками рептилій, яких можна побачити тільки на цьому острові. Однак вчені знайшли суттєві відмінності у рептилій, які живуть в південній частині острова — це форма голови, а ще звички, пов’язані з гніздуванням.

У Новій Гвінеї американські вчені відкрили новий вид крокодилів, фото — sciglow.com

Вчені оглянули масу зразків, серед яких не тільки черепи півсотні крокодилів, але і живі істоти. З повною упевненістю вони заявили, що навіть просто глянувши на рептилій з північної та південної частин Нової Гвінеї, можна побачити відмінності. Тепер острів має два види крокодилів, які увійшли до світової класифікації — Crocodylus novaeguineae і Сrocodylus halli.

Раніше «Ракурс» писав про популяцію мавп у Флориді, які є носієм унікального смертельного вірусу. Вчені з побоюванням відзначили, що останнім часом популяція цих тварин значно збільшилася.

Джерело: Ракурс


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