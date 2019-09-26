Телеканал "112 Украина" лишили лицензии: подробности громкого решения. Фото:

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Ракурс

Телеканал «112 Украина» лишился лицензии на трансляцию в пяти областях Украины. Решение сегодня принималось на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Во время заседания рассматривалось дело пяти региональных компаний. Все они ретранслировали эфир «112 Украина». Как заявил во время заседания член Нацсовета Сергей Костинский, телеканал выиграл конкурсы во многих областях, оставив зрителей без региональной журналистики.

Также Костинский добавил, что новостной телеканал регулярно нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. Лицензия не была выдана по причине того, что телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

Решение о лишении лицензии было принято единогласно.

В Офисе Президента Украины уже отреагировали на решение Нацсовета. Здесь заявили, что следят за ситуацией. Также у главы государства пообещали обновить состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, что на прошлой неделе Шестой апелляционный суд отказал «112 Украина» в апелляции и снял запрет Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания принимать решение о продлении или аннулировании лицензии.

Кроме того, в сентябре в СНБО заявили, что санкции против телеканалов NewsOne и «112 Украина», которые подозревали в пророссийской пропаганде, вводиться не будут.