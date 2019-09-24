Новости Украины

В СНБО высказались о возможном введении санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина". Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n127201-v-snbo-vyskazalis-o-vozmojnom-vvedenii-sankciy-protiv-telekanalov-newsone-i-112-ukraina.html

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Санкции против телеканалов NewsOne и «112 Украина», которые подозревали в пророссийской пропаганде, вводиться не будут. С требованием ввести ограничительные меры в отношении телеканалов выступали в Совете национальной безопасности и обороны, а также в Службе безопасности Украины.

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Как говорится в ответе СНБО на запрос агентства «Українські Новини», оснований для введения санкций нет. В ведомстве подчеркнули, что украинское законодательство позволяет вводить ограничительные меры против юрлиц-резидентов только в случае их причастности к террористической деятельности.

В ответе на запрос говорится, что вопрос введения санкций был рассмотрен на заседании СНБО 19 марта этого года.

Как известно, 8 июля СБУ призвала СНБО в срочном порядке ввести санкции против телеканалов в соответствии с постановлением Верховной Рады от 4 октября 2018 года. Кроме того, уголовное производство против бенефициарных владельцев NewsOne начали в Генеральной прокуратуре Украины по подозрению в финансировании терроризма.

В Совбезе подчеркнули, что следствие не смогло доказать причастность указанных юридических лиц в террористической деятельности.

Напомним, что телеканал NewsOne готовил проведение прямого телемоста «Надо поговорить» с российскими пропагандистами с телеканала «Россия 1». Тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко после этого заявил начале уголовного производства по статье о покушении на государственную измену. Сам телемост был отменен.