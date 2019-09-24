Новини України

В РНБО висловилися про можливе введення санкцій проти телеканалів NewsOne і "112 Україна". Фото: Укринформ

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Санкції проти телеканалів NewsOne і «112 Україна», які підозрювали в проросійській пропаганді, вводитися не будуть. З вимогою ввести обмежувальні заходи щодо телеканалів виступали в Раді національної безпеки і оборони, а також у Службі безпеки України.

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Як зазначається у відповіді РНБО на запит агентства «Українські Новини», підстав для введення санкцій немає. У відомстві підкреслили, що українське законодавство дозволяє вводити обмежувальні заходи проти юросіб-резидентів тільки в разі їх причетності до терористичної діяльності.

У відповіді на запит йдеться, що питання введення санкцій було розглянуто на засіданні РНБО 19 березня цього року.

Як відомо, 8 липня СБУ закликала РНБО в терміновому порядку ввести санкції проти телеканалів відповідно до постанови Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року. Крім того, кримінальне провадження проти бенефіціарних власників NewsOne почали в Генеральній прокуратурі України за підозрою у фінансуванні тероризму.

У Радбезі підкреслили, що слідство не змогло довести причетність зазначених юридичних осіб у терористичній діяльності.

Нагадаємо, що телеканал NewsOne готував проведення прямого телемосту «Треба поговорити» з російськими пропагандистами з телеканалу «Росія 1». Тодішній глава ГПУ Юрій Луценко після цього заявив про початок кримінального провадження за статтею про замах на державну зраду. Сам телеміст був скасований.