МВФ и Украина не договорились об условиях новой программы кредитования, фото: UA.News

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершает свою работу в Украине.

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Ожидается, что завтра появится заявление по итогам работы этой миссии, сообщает издание «Громадське» со ссылкой на пресс-службу украинского представительства МВФ.

По информации агентства «Украинские новости», во время работы этой миссии не удалось достичь договоренности по новой программе кредитования Украины со стороны МВФ.

Отмечается, что причины этого заключаются в ситуации вокруг «ПриватБанка», государственного бюджета и возможной смены руководства Национального банка Украины.

По информации источников агентства, основной причиной, из-за которой не удалось достичь договоренности с МВФ, стали сообщения о возможности заключения мирового соглашения между государством и бывшими владельцами «ПриватБанка».

Так, вскоре после начала работы миссии МВФ в Украине бывший владелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский заявил, что готов заключить мировое соглашение и обменять 2 млрд долл., которые у него были в «ПриватБанке», на акции этого банка. Еще одним негативным фактором стало интервью премьер-министра Алексея Гончарука, в котором он заявил, что новая украинская власть ищет «компромисса» с Коломойским в вопросе «ПриватБанка».

Миссия МВФ прибыла в Украину 11 сентября, переговоры начались на следующий день. Изначально планировалось, что она будет работать до 24 сентября, однако впоследствии ее срок был продлен еще на два дня. Однако согласовать условия меморандума о сотрудничестве или хотя бы его проект так и не удалось.

Украинская сторона планировала договориться с МВФ о трехлетней программе по выделению кредитов на общую сумму до 6 млрд долл. США.

Также Киев планировал договориться о получении кредитования на примерно такую ​​же сумму от Всемирного банка. Этот кредит должен быть привязан к условиям договоренностей Украины с МВФ.

Напомним, Хозяйственный суд Киева 24 сентября принял решение перенести на 1 октября рассмотрение дела о признании недействительным соглашения о купле-продаже акций «ПриватБанка» между Коломойским и Министерством финансов.