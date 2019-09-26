Візуалізація NASA. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n127351-u-nasa-vizualizuvaly-chornu-diru.html

Ракурс

У NASA візуалізували обертання акреційного диска навколо чорної діри. За допомогою комп’ютерної симуляції космічне агентство змогло пояснити ефект гравітаційної лінзи.

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Навколо чорної діри речовина рухається з різними швидкостями, які залежать від відстані до горизонту подій. Про це повідомляє Naked science.

Навколо чорної діри існує акреційний диск з речовини, яка ще не перетнула горизонт подій. Високе гравітаційне тяжіння спотворює світло і весь об'єкт здається деформованим.

По внутрішньому краю диска газ обертається зі швидкістю, близькою до світової, а зовні ця швидкість трохи нижче. Постійна взаємодія магнітних полів призвела до утворення скупчень речовини.

Ці скупчення дуже яскраві через свою щільності і високої температури. Різна швидкість руху розтягує речовину в темні і світлі смуги, що можна побачити на візуалізації.

Зазначається, що зліва диск виглядає яскравішим через газ, який рухається до нас. Справа ситуація протилежна, так як газ видаляється і стає тьмянішим. Якщо дивитися на диск лицьовою стороною, то асиметрія непомітна, тому що жодна з частин диски не рухається уздовж лінії зору спостерігача.

По краю самої чорної діри можна помітити яскраве кільце світла, де гравітаційне викривлення світла стає надмірним. Його називають фотонним кільцем, однак воно складається з безлічі невеликих кілець. Усередині фотонного кільця розташована тінь чорної діри. Її площа в два рази перевищує горизонт подій.

Нагадаємо, в липні астрофізики виявили унікальну чорну діру.