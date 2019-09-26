Визуализация NASA. Фото: NASA

https://racurs.ua/n127351-v-nasa-vizualizirovali-chernuu-dyru.html

Ракурс

В NASA визуализировали вращение аккреционного диска вокруг черной дыры. С помощью компьютерной симуляции космическое агентство смогло объяснить эффект гравитационной линзы.

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Вокруг черной дыры вещество движется с разными скоростями, которые зависят от расстояния до горизонта событий. Об этом сообщает Naked science.

Вокруг черной дыры существует аккреционный диск из вещества, которое еще не пересекло горизонт событий. Высокое гравитационное притяжение искажает свет и весь объект кажется деформированным.

По внутреннему краю диска газ вращается с околосветовой скоростью, а снаружи эта скорость несколько ниже. Постоянное взаимодействие магнитных полей привело к образованию скоплений вещества.

Эти скопления очень яркие из-за своей плотности и высокой температуры. Разная скорость движения растягивает вещества в темные и светлые полосы, что можно увидеть на визуализации.

Отмечается, что слева диск выглядит ярче из-за газа, который движется к нам. Справа ситуация противоположная, так как газ удаляется и становится более тусклым. Если смотреть на диск лицевой стороной, то асимметрия незаметна, так как ни одна из частей диска не движется вдоль линии зрения наблюдателя.

По краю самой черной дыры можно заметить яркое кольцо света, где гравитационное искривление света становится чрезмерным. Его называют фотонным кольцом, однако оно состоит из множества небольших колец. Внутри фотонного кольца находится тень черной дыры. Ее площадь в два раза превышает горизонт событий.

Напомним, в июле астрофизики обнаружили уникальную черную дыру.