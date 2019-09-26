Трамп назвал жалобу разведчика фейком. Фото: ІС

https://racurs.ua/n127350-tramp-nazval-jalobu-razvedchika-feykom.html

Ракурс

Американский президент Дональд Трамп назвал рассекреченную жалобу сотрудника американской спецслужбы на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским фейковой новостью.

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Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм! — Написал Трамп в своем Twitter.

По словам Трампа, председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу также нельзя доверять по этому делу. Он отметил, что заявление о давлении является фантазией, которая должна навредить Республиканской партии.

Напомним, в тексте жалобы указано, что чиновники Белого дома пытались заблокировать доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Накануне обнародовали текст телефонного разговора между президентами, из которого следует, что Трамп настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Опубликование стенограммы привело к началу процедуры импичмента в США.

Как ранее сообщал «Ракурс», американский разведчик заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента США Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказать давление.