США расширили санкции против России из-за поставок топлива в Сирию. Фото: ИС

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Ракурс

США расширили санкции против России из-за поставок топлива вооруженным силам РФ в Сирии.

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Санкции затронули одну организацию, три физических лица и пять судов. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на сообщение Министерства финансов США.

Отмечается, что все, кто попал под удар, участвовали в схеме уклонения от санкций и облегчили доставку авиатоплива российским военным, который действуют в поддержку правительства Башара Асада в Сирии.

Среди них фирма MaritimeAssistance, ее сотрудники Карен Степанян, Иван Окороков и Илья Логинов, судна «Сиг», «Язь», «Судак»," Пассат «и ВОТ-2077.

Для незаконной передачи авиатоплива военным были задействованы подставные компания, заговорщики и судна. Отмечается, что международное сообщество следит за режимом Асада из-за использования химического оружия и совершения зверств среди мирного населения.

В сообщении США утверждается, что Вашингтон намерен отрезать доступ к международной финансовой системе для тех, кто нарушает установленные санкции.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале сентября российским субмаринам из-за санкций поставили старые батареи, которые изготовлены в СССР.