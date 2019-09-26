Смертельное ДТП: в Броварах полицейский врезался в остановку. Фото: Znaj

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Ракурс

В Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны врезался в остановку общественного транспорта.

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В результате инцидента погибла женщина, а два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Авария произошла в 17.46. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

Правоохранители назначили служебное расследование по этому факту. Отмечается, что на этот период начальника управления полиции охраны Киевской области отстранили от исполнения служебных обязанностей. О происшествии сообщили Государственному бюро расследований.

На место событий прибыл председатель Нацполиции Игорь Клименко.

Напомним, накануне в Киевской области произошла авария из-за оставленного полицией автобуса. В результате этого водитель легковушки попал в смертельное транспортное происшествие.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале сентября стало известно, что сотрудник полиции, который устроил смертельную аварию, не имел водительского удостоверения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Указанный инцидент произошел в июне в Херсонской области. Тогда погибли два человека.