Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Смертельна ДТП: у Броварах поліцейський врізався у зупинку. Фото: Znaj

Смертельна ДТП: у Броварах поліцейський врізався у зупинку (ФОТО)

26 вер 2019, 20:07
999

У Броварах Київської області співробітник поліції охорони врізався у зупинку громадського транспорту.

Loading...

В результаті інциденту загинула жінка, а дві особи отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Аварія сталася о 17.46. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook.

ДТП у Київській області. Фото: ГУНП

Правоохоронці призначили службове розслідування за цим фактом. Зазначається, що на цей період начальника управління поліції охорони Київської області відсторонили від виконання службових обов’язків. Про подію повідомили Державному бюро розслідувань.

ДТП у Київській області. Фото: ГУНП

На місце подій прибув голова Нацполіції Ігор Клименко.

Нагадаємо, напередодні у Київській області сталася аварія через залишений поліцією автобус. В результаті цього водій легковика потрапив у смертельну транспортну пригоду.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку вересня стало відомо, що співробітник поліції, який влаштував смертельну аварію, не мав водійського посвідчення. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років. Вказаний інцидент стався у червні в Херсонській області. Тоді загинули двоє осіб.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Трамп особисто скасував візит Пенса на інавгурацію Зеленського

Президент США Дональд Трамп скасував візит віце-президента Штатів Майка Пенса на інавгурацію українського лідера Володимира Зеленського. Співробітник американської розвідки заявив, що це може бути пов’язано з тиском на Зеленського

Світові новини
18:56

Колишній заступник Авакова став заступником нового очільника Нацполіції

Полковник поліції Вадим Троян став першим заступником нового очільника Національної поліції Ігоря Клименка. У період з 8 лютого 2017 року по 6 вересня 2019 року він був заступником міністра внутрішніх справ

Новини України
14:14
Новини партнерів
Загрузка...