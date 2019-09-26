Смертельна ДТП: у Броварах поліцейський врізався у зупинку. Фото: Znaj

https://racurs.ua/ua/n127348-smertelna-dtp-u-brovarah-policeyskyy-vrizavsya-u-zupynku-foto.html

Ракурс

У Броварах Київської області співробітник поліції охорони врізався у зупинку громадського транспорту.

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В результаті інциденту загинула жінка, а дві особи отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Аварія сталася о 17.46. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook.

Правоохоронці призначили службове розслідування за цим фактом. Зазначається, що на цей період начальника управління поліції охорони Київської області відсторонили від виконання службових обов’язків. Про подію повідомили Державному бюро розслідувань.

На місце подій прибув голова Нацполіції Ігор Клименко.

Нагадаємо, напередодні у Київській області сталася аварія через залишений поліцією автобус. В результаті цього водій легковика потрапив у смертельну транспортну пригоду.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку вересня стало відомо, що співробітник поліції, який влаштував смертельну аварію, не мав водійського посвідчення. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років. Вказаний інцидент стався у червні в Херсонській області. Тоді загинули двоє осіб.