У Міноборони анонсували створення військової поліції. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n127347-u-minoborony-anonsuvaly-stvorennya-viyskovoyi-policiyi.html

Ракурс

Створення військової поліції анонсували у Міністерстві оборони України. Відповідний законопроект тільки мають подати.

Loading...

Новий антикорупційний орган буде займатися аналізом технічних умов, звітності, тендерів та розслідуванням конкретних справ. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».

Загороднюк заявив, що керівництво міністерства буде спілкуватись з військовослужбовцями, які знають про факти корупції. У реформуванні відомства будуть використовувати міжнародні напрацювання.

За словами Загороднюка, у міністерстві планують розвивати незалежний аудиторський комітет. Періодично будуть проводити відкрите слухання з питань антикорупційних цілей, до якого залучатимуть журналістів, громадськість і фахівців.

У Міноборони також планують змінити структуру відомства на сучаснішу. Загороднюк заявив про відокремлення підрозділів планування політик від реалізації політик, як це прийнято у Європі. За його словами, мають виділити відділ приймання та відділ якості в окремий структурний підрозділ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями Міноборони оголосило про проведення аудиту усіх контрактів, які були укладені попередньою владою.