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Ракурс
В Минобороны анонсировали создание военной полиции. Фото: Цензор

В Минобороны анонсировали создание военной полиции

26 сен 2019, 19:39
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Создание военной полиции анонсировали в Министерстве обороны Украины. Соответствующий законопроект только должны подать.

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Новый антикоррупционный орган будет заниматься анализом технических условий, отчетности, тендеров и расследованием конкретных дел. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

Загороднюк заявил, что руководство министерства будет общаться с военнослужащими, которые знают о фактах коррупции. В реформировании ведомства будут использовать международные наработки.

По словам Загороднюка, в министерстве планируют развивать независимый аудиторский комитет. Периодически будут проводить слушание по антикоррупционным целям, к которому привлекут журналистов, общественность и специалистов.

В Минобороны также планируют изменить структуру ведомства на более современную. Загороднюк заявил об отделении подразделений планирования политик от реализации политик, как это принято в Европе. По его словам, должны выделить отдел приема и отдел качества в отдельное структурное подразделение.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях Минобороны объявило о проведении аудита всех контрактов, которые были заключены предыдущей властью.


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