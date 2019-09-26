В Минобороны анонсировали создание военной полиции. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n127347-v-minoborony-anonsirovali-sozdanie-voennoy-policii.html

Ракурс

Создание военной полиции анонсировали в Министерстве обороны Украины. Соответствующий законопроект только должны подать.

Loading...

Новый антикоррупционный орган будет заниматься анализом технических условий, отчетности, тендеров и расследованием конкретных дел. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

Загороднюк заявил, что руководство министерства будет общаться с военнослужащими, которые знают о фактах коррупции. В реформировании ведомства будут использовать международные наработки.

По словам Загороднюка, в министерстве планируют развивать независимый аудиторский комитет. Периодически будут проводить слушание по антикоррупционным целям, к которому привлекут журналистов, общественность и специалистов.

В Минобороны также планируют изменить структуру ведомства на более современную. Загороднюк заявил об отделении подразделений планирования политик от реализации политик, как это принято в Европе. По его словам, должны выделить отдел приема и отдел качества в отдельное структурное подразделение.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях Минобороны объявило о проведении аудита всех контрактов, которые были заключены предыдущей властью.