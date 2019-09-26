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Ракурс
Трамп лично отменил визит Пенса на инаугурацию Зеленского. Фото: РБК

Трамп лично отменил визит Пенса на инаугурацию Зеленского

26 сен 2019, 18:56
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Американский президент Дональд Трамп лично отменил визит вице-президента Штатов Майка Пенса на инаугурацию украинского лидера Владимира Зеленского. Вместо него украинскую делегацию тогда возглавил министр энергетики США Рик Перри.

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Сотрудник разведки США в своей жалобе на разговор между Трампом и Зеленским заявил, что этот факт может свидетельствовать о давлении на руководство Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам американского информатора, он узнал от американских чиновников, что Трамп в мае проинспектировал Пенса отменить запланированную поездку на инаугурацию.

Сотрудник спецслужб заявил, что Трамп своим решением хотел показать, что не встретится с украинским президентом, пока не увидит дальнейшую линию поведения Зеленского.

Как ранее сообщал «Ракурс», комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США опубликовал жалобу секретного сотрудника американских спецслужб относительно вероятных нарушений во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.


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