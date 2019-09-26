Украинский скандал в США: в Конгрессе опубликовали жалобу секретного агента на разговор Трампа и Зеленского, фото — "24 канал"

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Комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов 26 сентября опубликовал жалобу секретного сотрудника американских спецслужб относительно вероятных нарушений во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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С текстом жалобы, повлекшей один из крупнейших политических скандалов в США во время каденции Трампа, можно ознакомиться по этой ссылке. Его автор— неназванный сотрудник разведки Соединенных Штатов Америки.

Сотрудник написал, что звонок Трампа Зеленскому 25 июля оставил чиновников Белого дома «обеспокоенных тем, что произошло». В жалобе отмечается, что юристы Белого дома обсуждали вопрос о том, как относиться к звонку из-за вероятности того, что они были свидетелями злоупотребления президентом служебным положением ради личной выгоды.

В тексте документа в основном речь идет о ходе телефонного разговора украинского и американского лидеров. Но среди примечаний есть информация о существующей моделеь влияния на украинское правительство со стороны Трампа и его адвокатов.

Сегодня исполняющий обязанности директора национальной разведки США Джозеф Магуайер ответит на вопросы законодателей о действиях американской администрации относительно жалобы информатора. В среду с ней разрешили ознакомиться членов комитетов по разведке Сената и Палаты представителей. После публичных слушаний Магуайер выступит на закрытом заседании сенатского комитета по разведке.

Напомним, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование в деле газодобывающей компании Burisma. К ней якобы причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентскую гонку. Вчера спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента Трампа.

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она показывает, что американский президент все же говорил украинскому коллеге, что «было бы хорошо», если бы тот изучил дело Джо Байдена.