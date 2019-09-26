Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

https://racurs.ua/n127313-v-ssha-rassekretili-tekst-jaloby-razvedchika-na-razgovor-trampa-s-zelenskim.html

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В США рассекретили текст жалобы, которую своему руководству прислал один из разведчиков в связи с тревожным, по его мнению, разговором президента этой страны Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Об этом в своем Твиттере сообщил член комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Крис Стюарт.

Срочная новость: жалоба информатора была рассекречена. Я призываю всех вас прочитать ее, — заявил Стюарт.

Также о снятии грифа секретности с этого документа сообщает источник издания The Hill. Однако, по словам источника, пока еще не известно, когда эта жалоба будет опубликована. Отмечается, что при публикации ее текст могут изменить.

По информации источников телеканала CNN, жалоба может быть опубликована уже сегодня с минимальными изменениями. Конгрессменов с ее текстом уже ознакомили. Объем этого документа составляет 12 страниц.

По словам одного из сенаторов, который уже ознакомился с этим документом, информатор в своей жалобе «ссылается на других свидетелей тревожного поведения» и выкладывает «ряд других документов».