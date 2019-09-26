Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

https://racurs.ua/ua/n127313-u-ssha-rozsekretyly-tekst-skargy-rozvidnyka-na-rozmovu-trampa-iz-zelenskym.html

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У США розсекретили текст скарги, котру своєму керівництву надіслав один із розвідників у зв’язку із тривожною, на його думку, розмовою президента цієї країни Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським.

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Про це у своєму Твіттері повідомив член комітету з розвідки Палати представників, республіканець Кріс Стюарт.

Термінова новина: скарга інформатора була розсекречена. Я закликаю всіх вас прочитати її, — заявив Стюарт.

Також про зняття грифу секретності з цього документа повідомляє джерело видання The Hill. Однак, за словами джерела, наразі ще не відомо, коли ця скарга буде опублікована. Зазначається, що при публікації її текст можуть відредагувати.

За інформацією джерел телеканалу CNN, скаргу можуть опублікувати вже сьогодні з мінімальними змінами. Конгресменів з її текстом вже ознайомили. Обсяг цього документу становить 12 сторінок.

За словами одного із сенаторів, котрий вже ознайомився з цим документом, інформатор у своїй скарзі «посилається на інших свідків тривожної поведінки» та викладає «низку інших документів».

Нагадаємо, вчора була оприлюднена стенограма телефонної розмови Трампа із Зеленським, котра відбулася 25 липня.