Імпічмент Трампа: в США розкрили ймовірний результат голосування конгресменів. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n127312-impichment-trampa-v-ssha-rozkryly-ymovirnyy-rezultat-golosuvannya-kongresmeniv.html

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Імпічмент Дональда Трампа, президента США, готові підтримати більшістю голосів Палати представників. При цьому про настрої в Сенаті з цього приводу поки немає інформації.

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За початок процесу імпічменту президента готові проголосувати 218 законодавців, про що повідомляє місцеве видання New York Times. Журналісти провели опитування серед політиків і опублікували поіменний список всіх конгресменів Палати представників, які готові віддати голоси «за».

Початок процесу підтримують 217 представників Демократичної партії і один незалежний депутат, який раніше був членом Республіканської партії.

Варто зазначити, що для направлення на розгляд Сенату питання про імпічмент у Палаті представників потрібно набрати саме 218 голосів. Після цього в Сенаті необхідно набрати дві третини голосів, щоб відправити Трампа у відставку.

Нагадаємо, що причиною, по якій в США заявили про початок процедури імпічменту, став телефонну розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.​