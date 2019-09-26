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Імпічмент Трампа: в США розкрили ймовірний результат голосування конгресменів. Фото: RT
Імпічмент Трампа: в США розкрили ймовірний результат голосування конгресменівhttps://racurs.ua/ua/n127312-impichment-trampa-v-ssha-rozkryly-ymovirnyy-rezultat-golosuvannya-kongresmeniv.htmlРакурс
Імпічмент Дональда Трампа, президента США, готові підтримати більшістю голосів Палати представників. При цьому про настрої в Сенаті з цього приводу поки немає інформації.
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За початок процесу імпічменту президента готові проголосувати 218 законодавців, про що повідомляє місцеве видання New York Times. Журналісти провели опитування серед політиків і опублікували поіменний список всіх конгресменів Палати представників, які готові віддати голоси «за».
Початок процесу підтримують 217 представників Демократичної партії і один незалежний депутат, який раніше був членом Республіканської партії.
Варто зазначити, що для направлення на розгляд Сенату питання про імпічмент у Палаті представників потрібно набрати саме 218 голосів. Після цього в Сенаті необхідно набрати дві третини голосів, щоб відправити Трампа у відставку.
Нагадаємо, що причиною, по якій в США заявили про початок процедури імпічменту, став телефонну розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
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