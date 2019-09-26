НАТО відмовило Путіну в запровадженні мораторію на розміщення ракет

Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n127311-nato-vidmovylo-putinu-v-zaprovadjenni-moratoriu-na-rozmischennya-raket.html

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НАТО відхилило пропозицію Москви запровадити мораторій на розміщення в Європі ракет малої та середньої дальності.

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У прес-службі Північноатлантичного Альянсу заявили, що така ініціатива «не заслуговує довіри», повідомляє видання Deutsche Welle.

Так, у НАТО наголошують, що Росія вже розмістила на своїй території крилаті ракети наземного базування 9М729 (SSC-8 за класифікацією НАТО), розробка та розгортання яких були визнані США порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). На думку західних експертів, ракета цього типу може пролетіти відстань понад 500 км.

Тож перед подальшими переговорами з цього питання потрібно знищити ці ракети в спосіб, який згодом можна буде перевірити, зазначили в Альянсі.

Росія та США завершили вихід з ДРСМД 2 серпня.

Нещодавно російські ЗМІ повідомили, що президент РФ Володимир Путін 19 вересня направив країнам НАТО листи, в котрих заявив, що Росія вирішила не розміщувати ракети середньої і малої дальності в Європі та інших регіонах, доки цієї заборони дотримуватимуться Сполучені штати.

Також, зазначалося, що Путін аналогічні пропозиції надіслав й державам, котрі не входять до Північноатлантичного альянсу, зокрема Китаю, а також верховному представнику Європейського союзу із питань закордонних справ Федеріці Могіріні й генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.