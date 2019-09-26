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Владимир Путин, фото: kremlin.ru

НАТО отказало Путину во введении моратория на размещение ракет

26 сен 2019, 09:30
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НАТО отклонило предложение Москвы ввести мораторий на размещение в Европе ракет малой и средней дальности.

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В пресс-службе Североатлантического альянса заявили, что такая инициатива «не заслуживает доверия», сообщает издание Deutsche Welle.

Так, в НАТО отмечают, что Россия уже разместила на своей территории крылатые ракеты наземного базирования 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), разработка и развертывание которых были признаны США нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По мнению западных экспертов, ракета этого типа может пролететь расстояние более 500 км.

Поэтому перед дальнейшими переговорами по этому вопросу нужно уничтожить эти ракеты в способ, который впоследствии можно будет проверить, подчеркнули в Альянсе.

Россия и США завершили выход из ДРСМД 2 августа.

Недавно российские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин 19 сентября направил странам НАТО письма, в которых заявил, что Россия решила не размещать ракеты средней и малой дальности в Европе и других регионах, пока этого запрета будут придерживаться Соединенные штаты.

Также отмечалось, что Путин аналогичные предложения прислал и государствам, не входящим в Североатлантический альянс, в частности Китаю, а также верховному представителю Европейского союза по вопросам иностранных дел Федерике Могирини и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.


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