Путин обратился к НАТО с предложением ввести мораторий на развертывание ракет. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n127263-putin-obratilsya-k-nato-s-predlojeniem-vvesti-moratoriy-na-razvertyvanie-raket-smi.html

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Послание к НАТО написал президент России Владимир Путин. Он обратился к странам-членам Альянса и других государств с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности.

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Путин заявляет, что РФ решила не размещать ракеты средней и малой дальности в Европе или других регионах, пока этого запрета будут придерживаться США. Кремль призвал Вашингтон и его союзников взять на себя аналогичные обязательства. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».

Соответствующие письма от Путина были направлены лидерам стран 19 сентября. Среди них также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Из послания Путина следует, якобы Москва готова доказать свою правоту и ждет обсуждения технических аспектов.

По данным издания, НАТО не рассматривает предложение Кремля серьезно, так как РФ уже развернула на своей территории такие ракеты.

Напомним, в августе Путин заявил, что Россия будет разрабатывать ракеты средней и малой дальности.