Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Путин обратился к НАТО с предложением ввести мораторий на развертывание ракет. Фото: LIGA.net

Путин обратился к НАТО с предложением ввести мораторий на развертывание ракет — СМИ

25 сен 2019, 09:50
999

Послание к НАТО написал президент России Владимир Путин. Он обратился к странам-членам Альянса и других государств с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности.

Loading...

Путин заявляет, что РФ решила не размещать ракеты средней и малой дальности в Европе или других регионах, пока этого запрета будут придерживаться США. Кремль призвал Вашингтон и его союзников взять на себя аналогичные обязательства. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».

Соответствующие письма от Путина были направлены лидерам стран 19 сентября. Среди них также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Из послания Путина следует, якобы Москва готова доказать свою правоту и ждет обсуждения технических аспектов.

По данным издания, НАТО не рассматривает предложение Кремля серьезно, так как РФ уже развернула на своей территории такие ракеты.

Напомним, в августе Путин заявил, что Россия будет разрабатывать ракеты средней и малой дальности.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Путин обратился к НАТО с предложением ввести мораторий на развертывание ракет — СМИ

Президент России Владимир Путин написал послание странам-членам НАТО касательно ракет. Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности

Новости мира
09:50

Безвизовый режим для украинцев заработает с еще одной страной (ВИДЕО)

Украина подписала договор о введении безвизового режима с Колумбией. На территории этого государства украинцы смогут находиться без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Новости Украины
09:11

Трамп выступил на Генассамблее ООН: призвал усилить давление на Иран и реформировать Всемирную торговую организацию (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН призвал весь мир давить санкциями на Иран, требовал радикальной реформы Всемирной торговой организации и обозвал президента Венесуэлы «кубинской марионеткой»

Новости мира
19:00   24 сен
Новости партнеров
Загрузка...