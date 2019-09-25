Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n127262-zelenskiy-v-oon-rasskazal-chto-imenno-prepyatstvuet-ustoychivomu-razvitiu-ukrainy.html

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в рамках диалога лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития, который проходил в рамках 74-й Генассамблеи ООН, заявил, что препятствиями для устойчивого развития нашего государства являются «внутриполитическая традиция» сопротивления реформам внутри страны и война в результате российской агрессии.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что с первым препятствием украинские власти смогут справиться самостоятельно, однако решение второго нуждается в международной поддержке.

Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, — подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса Украина потеряла критически важную инфраструктуру и промышленные объекты, а самое главное — 13 тыс. граждан, каждый из которых мог бы внести свой вклад в развитие не только нашего государства, но и всего мира.

Напомним, Зеленский вчера на полях Генеральной ассамблеи ООН встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время этой встречи обсуждались дальнейшие шаги по взаимодействию Украины и НАТО.