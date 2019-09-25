Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский в ООН рассказал, что именно препятствует устойчивому развитию Украины (ВИДЕО)

25 сен 2019, 09:49
999

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в рамках диалога лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития, который проходил в рамках 74-й Генассамблеи ООН, заявил, что препятствиями для устойчивого развития нашего государства являются «внутриполитическая традиция» сопротивления реформам внутри страны и война в результате российской агрессии.

Loading...

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что с первым препятствием украинские власти смогут справиться самостоятельно, однако решение второго нуждается в международной поддержке.

Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, — подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса Украина потеряла критически важную инфраструктуру и промышленные объекты, а самое главное — 13 тыс. граждан, каждый из которых мог бы внести свой вклад в развитие не только нашего государства, но и всего мира.

Напомним, Зеленский вчера на полях Генеральной ассамблеи ООН встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время этой встречи обсуждались дальнейшие шаги по взаимодействию Украины и НАТО.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Путин обратился к НАТО с предложением ввести мораторий на развертывание ракет — СМИ

Президент России Владимир Путин написал послание странам-членам НАТО касательно ракет. Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности

Новости мира
09:50

Безвизовый режим для украинцев заработает с еще одной страной (ВИДЕО)

Украина подписала договор о введении безвизового режима с Колумбией. На территории этого государства украинцы смогут находиться без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Новости Украины
09:11

Трамп выступил на Генассамблее ООН: призвал усилить давление на Иран и реформировать Всемирную торговую организацию (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН призвал весь мир давить санкциями на Иран, требовал радикальной реформы Всемирной торговой организации и обозвал президента Венесуэлы «кубинской марионеткой»

Новости мира
19:00   24 сен
Новости партнеров
Загрузка...