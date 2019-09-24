Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n127251-zelenskiy-v-nu-yorke-vstretilsya-s-gensekom-nato.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, встретился на полях Генассамблеи ООН с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и Североатлантического альянса. Глава украинского государства подтвердил готовность Украины продолжить активное взаимодействие с НАТО в рамках реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба президента.

Также Зеленский и Столтенберг обсудили сотрудничество в модернизации Военно-морских сил Украины, отметили важность совместных учений, программ военного сотрудничества. Кроме того, говорили и об инициативе украинских властей по преодолению коррупции.

Мы устали слышать слово «коррупция». Мы серьезно настроены ее преодолеть. Верховная Рада уже принимает законопроекты для реформирования правоохранительных органов, скоро запустим Службу финансовых расследований. 5 сентября у нас начал работать Высший антикоррупционный суд, и мы ожидаем приговоры, — отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Украинский лидер сегодня встретился с представителями украинской диаспоры и рассказал им о дальнейших планах по восстановлению территориальной целостности Украины.