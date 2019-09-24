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Ракурс
Зеленский в США пообщался с диаспорой. Фото: ОП

Зеленский в США пообщался с диаспорой

24 сен 2019, 09:33
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Президент Украины Владимир Зеленский в США первым делом встретился с представителями украинской диаспоры.

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Зеленский после прибытия в США уехал в Украинский институт Америки, где рассказал членам диаспоры о дальнейших планах по восстановлению территориальной целостности Украины. Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на президента Украинского конгрессового комитета Америки Андрея Футея.

По его словам, Зеленский заявил, что хочет услышать от президента США Дональда Трампа его план в отношении Украины и ожидает от встречи открытости.

Украинская община в США обеспокоена скандалом во внутренней американской политике, который связан с Украиной. Футей отметил, что Украина оказалась в эпицентре противостояния республиканской и демократической партий США и самое главное удержать поддержку страны от обеих политических сил.

Футей заявил, что пока идут переговоры с Францией, Германией, Канадой и США Зеленский не сможет сообщить все детали.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский встретится с Трампом в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и проведут часовую беседу.


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