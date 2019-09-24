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Ракурс
Зеленський у США поспілкувався з діаспорою. Фото: ОП

Зеленський у США поспілкувався з діаспорою

24 вер 2019, 09:33
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Президент України Володимир Зеленський у США найпершим чином зустрівся з представниками української діаспори.

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Зеленський після прибуття до США поїхав до Українського інституту Америки, де розповів членам діаспори про подальші плани щодо відновлення територіальної цілісності України. Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на президента Українського конгресового комітету Америки Андрія Футея.

За його словами, Зеленський заявив, що хоче почути від президента США Дональда Трампа його план стосовно України і очікує від зустрічі відкритості.

Українська громада у США занепокоєна скандалом у внутрішній американській політиці, який пов’язаний з Україною. Футей зазначив, що Україна опинилася в епіцентрі протистояння республіканської та демократичної партій США і найголовніше утримати підтримку країни від обох політичних сил.

Футей заявив, що поки йдуть переговори с Францією, Німеччиною, Канадою та США Зеленський не зможе повідомити всі деталі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський зустрінеться з Трампом в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН та проведуть годинну розмову.


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