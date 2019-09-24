Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n127251-zelenskyy-u-nu-yorku-zustrivsya-z-gensekom-nato.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, зустрівся на полях Генасамблеї ООН з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Сторони обговорили подальші кроки у рамках розвитку політичних відносин і практичної взаємодії України та Північноатлантичного альянсу. Глава української держави підтвердив готовність України продовжити активну взаємодію з НАТО у рамках реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО. Про це 24 вересня повідомила прес-служба президента.

Також Зеленський та Столтенберг обговорили співпрацю у модернізації Військово-морських сил України, відзначили важливість спільних навчань, програм військової співпраці. Крім того, говорили й про ініціативу української влади щодо подолання корупції.

Ми втомилися чути слово «корупція». Ми серйозно налаштовані її подолати. Верховна Рада вже ухвалює законопроекти для реформування правоохоронних органів, скоро запустимо Службу фінансових розслідувань. 5 вересня у нас почав працювати Вищий антикорупційний суд, і ми очікуємо на вироки, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. Український лідер сьогодні зустрівся з представниками української діаспори та розповів їм про подальші плани щодо відновлення територіальної цілісності України.