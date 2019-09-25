Синоптики предупреждают: в Украине ожидаются заморозки. Фото: Слово и Дело

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Ракурс

На территории Украины ожидается похолодание. Синоптики предупреждают о сильных морозах.

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Ночью 25 сентября во Ровенской, Волынской, Полтавской, Днепропетровской, Волынской, Черкасской, Запорожской, северных и восточных областях ожидаются заморозки в воздухе 0−5°. Синоптики объявили оранжевый (погодные условия опасны) уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу, 26 сентября в Запорожской, Днепропетровской и восточных областях ожидаются заморозки на почве 0−3°. Синоптики заявили о желтом (потенциальный) уровень опасности.

Украинский гидрометцентр предупреждает, что в течение 25−27 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение составляют Черновицкая и Волынская области.

Напомним, сегодня в Украине ожидается минусовая температура. В течение дня температура составит 13−21°, а ночью от 3° мороза до 12° тепла.

Ветер на территории Украины будет юго-восточный со скоростью 5−10 м/с.

Как ранее сообщал «Ракурс», на территории Украины уже выпал первый снег. Его зафиксировали 18 сентября на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.