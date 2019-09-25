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Ракурс
Синоптики попереджають: в Україні очікуються заморозки. Фото: Слово и Дело

Синоптики попереджають: в Україні очікуються заморозки (КАРТА)

25 вер 2019, 09:24
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На території України очікується похолодання. Синоптики попереджають про сильні морози.

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Вночі 25 вересня у Рівненській, Волинській, Полтавській, Дніпропетровській, Волинській, Черкаській, Запорізькій, північних та східних областях очікуються заморозки у повітрі 0−5°. Синоптики оголосили помаранчевий (погодні умови небезпечні) рівень небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Згідно з прогнозом, 26 вересня в Запорізькій, Дніпропетровській та східних областях очікуються заморозки на ґрунті 0−3°. Синоптики заявили про жовтий (потенційний) рівень небезпеки.

Сильні морози в Україні. Фото: укргідрометцентр

Український гідрометцентр попереджає, що протягом 25−27 вересня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток становлять Чернівецька і Волинська області.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується мінусова температура. Протягом дня температура становитиме 13−21°, а вночі від 3° морозу до 12° тепла.

Вітер на території України буде південно-східний зі швидкістю 5−10 м/с.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на території України вже випав перший сніг. Його зафіксували 18 вересня на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Джерело: Ракурс


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