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Ракурс
Україна підписала угоду про безвіз із Колумбією, фото: Picserver

Безвізовий режим для українців запрацює зі ще однією країною (ВІДЕО)

25 вер 2019, 09:11
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Безвізовий режим для власників українського паспорта запрацював зі ще однією країною — Колумбією.

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Також відповідно Україною запроваджується безвіз для колумбійців. Про це у своєму Твіттері повідомив очільник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Вадим Пристайко.

За його словами, відповідна угода була підписана на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

З боку Колумбії угоду підписав очільник МЗС цієї країни Карлос Холмс Трухіо.

Згідно з умовами угоди, на території цієї держави українці зможуть перебувати без оформлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Прес-служба українського МЗС зазначає, що Колумбія стане 20-ю країною Латинської Америки, до якої українці зможуть подорожувати без необхідності оформлення віз.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що український паспорт опустився на чотири сходинки — на 44 місце — в рейтингу паспортів за можливістю їхніх власників відвідувати інші держави без візи. Причиною зниження показників України стали зміни візової політики державами Бенін та Джибуті.

Джерело: Ракурс


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