Реакція лімфоцитів на інфекцію залежить від часу доби

Біологічний годинник впливає на ефективність імунної відповіді організму.

Т-лімфоцити CD8 (Т-кілери), які мають важливе значення для боротьби з інфекціями та раком, функціонують дуже по-різному залежно від часу доби, повідомляє прес-служба Університету Макгілла (Канада) з посиланням на результати дослідження групи канадійських учених, опублікованого в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Циркадні ритми (циклічні коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов’язані зі зміною дня і ночі, так званий «внутрішній годинник» організму) породжуються відповідними генами, котрі регулюють біологічні ритми. Вони впливають на більшість органів і клітин, у тому числі на імунну систему, функція якої змінюється залежно від часу доби.

Відповідно, зустрічаються циркадні ритми для різних аспектів фізіології, включаючи сон, харчування, гормональну активність та температуру тіла. Ці щоденні ритми допомагають організму адаптуватися до циклічних змін навколишнього середовища, таких як пори року та цикл дня та ночі.

Учені встановили, що Т-лімфоцити більш або менш сильно реагують на чужорідне тіло відповідно до часу доби, але роль біологічного годинника в цьому явищі залишається невідомою.

Експерименти на мишах показали, що після введення вакцини сила відповіді Т-лімфоцитів CD8 змінювалася залежно від часу доби. І навпаки, у мишей, Т-лімфоцити CD8 яких були позбавлені генів, котрі регулюють біологічні ритми, цей циркадний ритм був скасований, і реакція на вакцину вдень була меншою.

Наше дослідження показує, що Т-лімфоцити мають більшу схильність до активізації в певний час доби. Визначення механізмів, за допомогою яких біологічний годинник модулює реакцію Т- лімфоцитів, допоможе нам краще зрозуміти процеси, які регулюють оптимальні реакції Т- лімфоцитів, — зазначають учені.

Ці знання сприятимуть вдосконаленню стратегій вакцинації та імунотерапії проти раку, — наголошують дослідники.

