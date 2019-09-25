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Реакция лимфоцитов на инфекцию зависит от времени суток

Биологические часы влияют на эффективность иммунной реакции организма

25 сен 2019, 08:45
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Биологические часы влияют на эффективность иммунного ответа организма.

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Т-лимфоциты CD8 (Т-киллеры), которые имеют важное значение для борьбы с инфекциями и раком, функционируют очень по-разному в зависимости от времени суток, сообщает пресс-служба Университета Макгилла (Канада) со ссылкой на результаты исследования группы канадских ученых, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Циркадные ритмы (циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи, так называемый «внутренние часы» организма) порождаются соответствующими генами, которые регулируют биологические ритмы. Они влияют на большинство органов и клеток, в том числе на иммунную систему, функция которой меняется в зависимости от времени суток.

Соответственно, встречаются циркадные ритмы для различных аспектов физиологии, включая сон, питание, гормональную активность и температуру тела. Эти ежедневные ритмы помогают организму адаптироваться к циклическим изменениям окружающей среды, таким как времена года и цикл дня и ночи.

Ученые установили, что Т-лимфоциты более или менее сильно реагируют на инородное тело в соответствии со временем суток, но роль биологических часов в этом явлении остается неизвестной.

Эксперименты на мышах показали, что после введения вакцины сила ответа Т-лимфоцитов CD8 менялась в зависимости от времени суток. И наоборот, у мышей, Т-лимфоциты CD8 которых были лишены генов, регулирующих биологические ритмы, этот циркадный ритм был отменен, и реакция на вакцину днем была меньшей.

Наше исследование показывает, что Т-лимфоциты имеют большую склонность к активизации в определенное время суток. Определение механизмов, с помощью которых биологические часы модулируют реакцию Т-лимфоцитов, поможет нам лучше понять процессы, которые регулируют оптимальные реакции Т-лимфоцитов, — отмечают ученые.

Эти знания будут способствовать совершенствованию стратегий вакцинации и иммунотерапии против рака, — подчеркивают исследователи.

Напомним, несколько лет назад ученые нашли способ изменения биологических часов.


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