Физическая активность способствует долголетию

https://racurs.ua/n201619-prostoy-sekret-dolgoy-jizni-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Фізична активність була значно недооцінена в її здатності покращувати стан здоров’я і, відповідно, продовжувати життя — навіть незначне збільшення рухової активності може мати значний позитивний ефект.

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Це показало нове дослідження учених з Університету Гріффіта (Австралія), повідомляє видання EurekAlert.

Давно відомо, що фізична активність корисна для здоров’я, проте оцінки щодо того, скільки користі можна отримати від певного рівня активності, як для окремих людей, так і для популяцій, різнилися, — вказано у статті.

У своєму новому дослідженні учені використали акселерометрію для отримання точного уявлення про рівень фізичної активності населення замість того, щоб, як у інших дослідженнях, покладатися на відповіді опитувань. В результаті виявилося, що переваги фізичної активності були приблизно вдвічі сильнішими, ніж попередні оцінки.

Учені застосували прогностичну модель, засновану на оцінках фізичної активності, виміряних за допомогою приладів, і аналіз моделі таблиць смертності, використовуючи дані щодо смертності населення США за 2017 рік та результати обстеження здоров’я у США за 2003−2006 роки.

Завдяки цим даним дослідники проаналізували очікувану тривалість життя на основі рівнів фізичної активності. Виявилося, що:

найактивніша чверть людей у громаді мала на 73% нижчий ризик смерті, ніж їхні найменш активні колеги;

якби всі люди були такими ж активними, як найактивніші 25% населення, американці старше 40 років могли б прожити в середньому на 5,3 роки більше;

найбільший приріст тривалості життя за годину ходьби спостерігався у людей з найнижчої чверті активності, де додаткова година ходьби може додати приблизно шість годин до очікуваної тривалості життя;

якби найменш активна чверть населення старше 40 років підвищила рівень своєї активності до рівня найактивнішої чверті, вони могли б прожити в середньому приблизно на 11 років довше. Це може бути будь-який вид фізичних вправ, але це приблизно еквівалентно трохи менше трьох годин ходьби на день.

Тож, учені встановили, що найменш активна когорта населення має найбільший потенціал для покращення здоров’я.

Якщо ви вже дуже активні … додаткова година прогулянки може не мати великого значення, оскільки ви, в певному сенсі, вже «вичерпали» свою вигоду, — зазначають учені.

Учені також припускають, що низький рівень фізичної активності може навіть конкурувати за наслідками з негативним впливом куріння, оскільки, згідно з іншими дослідженнями, кожна сигарета може забирати 11 хвилин життя курця.

Крім того, більш активний спосіб життя може також забезпечити захист від серцевих захворювань, інсульту, деяких видів раку та інших хронічних хвороб.

Якщо є щось, що ви можете зробити, щоб знизити ризик смерті більш ніж удвічі, то фізична активність — це неймовірно потужний спосіб, — наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert