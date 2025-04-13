У світі зростає смертність через резистентність до антибіотиків

https://racurs.ua/ua/n205540-3-mln-ditey-pomerly-za-rik-cherez-adaptaciu-bakteriy-do-antybiotykiv-ucheni.html

Ракурс

Понад 3 млн дітей у всьому світі померли у 2022 році через інфекції та ускладнення, пов’язані з резистентністю бактерій до антимікробних препаратів.

Про це йдеться у звіті, представленому вчора, 12 квітня, на конференції ESCMID Global 2025, повідомляє видання EurekAlert.

З цього переліку 2 млн випадків смерті дітей були пов’язані з використанням антибіотиків групи Watch (препарати з високим ризиком резистентності) та Reserve (препарати останньої інстанції для лікування важких інфекцій з множинною лікарською стійкістю). Зазначається, що у період з 2019 по 2021 рік:

використання антибіотиків Watch зросло на 160% у Південно-Східній Азії (де у 2022 році через стійкість до антимікробних препаратів померли понад 752 тис. дітей) та на 126% в Африці (у 2022 році померли 659 тис. дітей);

за той самий період використання антибіотиків Reserve зросло на 45% у Південно-Східній Азії та на 125% в Африці.

Учені наголошують, що антибіотики цих груп не призначені для застосування у першій лінії лікування, їх використання має бути обмежене лише для тих, кому вони дійсно потрібні, щоб зберегти надалі їхню ефективність і зменшити розвиток резистентності.

Хоча збільшення використання антибіотиків Watch і Reserve може бути необхідним у відповідь на одночасне зростання кількості лікарсько-стійких інфекцій, різке зростання використання цих препаратів несе кілька серйозних довгострокових ризиків, — наголошують дослідники.

Їхнє більш широке використання, особливо без ретельного нагляду, підвищує ризик розвитку резистентності та обмежує можливості лікування в майбутньому. Якщо бактерії розвинуть резистентність до цих антибіотиків, альтернатив для лікування інфекцій з множинною лікарською стійкістю буде небагато, якщо взагалі буде, — додають вони.

Учені наголошують — зростання резистентності до антибіотиків груп Watch та Reserv зрештою призведе до зростання смертності.

Показники смертності, які вже зараз є тривожно високими, продовжать значно зростати, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до альтернативних методів лікування і передових медичних втручань може бути обмеженим, — наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert