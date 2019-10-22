Стійкість бактерій до антибіотиків стрімко зростає

https://racurs.ua/ua/n128388-stiykist-bakteriy-do-antybiotykiv-u-ievropi-za-20-rokiv-zrosla-vdvichi.html

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Резистентність (стійкість) бактерій до антибіотиків, що часто використовуються для лікування шкідливих бактерій, пов’язаних із різноманітними захворюваннями шлунка, в середньому в Європі за 20 років зросла вдвічі.

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Про це свідчать результати дослідження, представленого вчора в межах глобального конгресу з гастроентерології UEG Week Barcelona 2019, повідомляє видання EurekAlert.

Дослідники проаналізували дані 1 тис. 232 пацієнта з 18 країн по всій Європі.

Учені вивчали стійкість до антибіотиків, які регулярно приймаються при інфекції Helicobacter pylori (H. pylori), шкідливої бактерії, пов’язаної з виразкою шлунка, лімфомою і раком шлунка.

Стійкість до кларитроміцину, одного з найбільш відомих протимікробних препаратів, які використовуються для боротьби з H. pylori, зросла з 9,9% у 1998 році до 21,6% в минулому році, причому підвищення стійкості спостерігається також щодо інших антибіотиків — левофлоксацину та метронідазолу.

Стійкість до антибіотиків виникає тоді, коли бактерії розвивають здатність виживати під впливом ліків, призначених для боротьби з ними. Сьогодні це одна з найбільших загроз здоров’ю населення світу, яка щорічно забирає понад 750 тис. життів і без прийняття термінових заходів очікується, що в майбутньому це число різко зросте.

Інфекція H. pylori вже є складним випадком для лікування, що вимагає поєднання лікарських препаратів. В умовах зростання резистентності до широко використовуваних антибіотиків, таких як кларитроміцин, майже на 1% в рік, можливості лікування H. pylori будуть поступово скорочуватися і ставати неефективними, якщо нові стратегії лікування залишаться нерозвиненими, — зазначають дослідники.

Зниження ефективності поточної терапії може зберегти високі показники захворюваності на рак шлунку та інші захворюваннями, такі як виразкова хвороба шлунка, якщо стійкість до ліків буде продовжувати рости такими темпами, — наголошують учені.

H. pylori — одна з найпоширеніших бактеріальних інфекцій у людини, і, за оцінками, вона присутня в половини населення планети. H. pylori призводить до запалення оболонки шлунка, а саме до гастриту, який може спричинити виразкові хвороби.

H. pylori також є найважливішим фактором ризику розвитку раку шлунка, сьомої провідної причини смерті від раку в Європі та третьої в світі.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що стійкість бактерій до антибіотиків може виникати навіть без їх застосування.