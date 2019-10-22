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Устойчивость бактерий к антибиотикам стремительно растет

Устойчивость бактерий к антибиотикам в Европе за 20 лет выросла вдвое

22 окт 2019, 08:12
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Резистентность (устойчивость) бактерий к антибиотикам, которые часто используются для лечения вредоносных бактерий, связанных с различными заболеваниями желудка, в среднем в Европе за 20 лет выросла вдвое.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного вчера в рамках глобального конгресса по гастроэнтерологии UEG Week Barcelona 2019, сообщает издание EurekAlert.

Исследователи проанализировали данные 1 тыс. 232 пациента из 18 стран по всей Европе.

Ученые изучали устойчивость к антибиотикам, которые регулярно принимаются при инфекции Helicobacter pylori (H. pylori), вредоносной бактерии, связанной с язвой желудка, лимфомой и раком желудка.

Устойчивость к кларитромицину, одному из наиболее известных противомикробных препаратов, используемых для борьбы с H. pylori, выросла с 9,9% в 1998 году до 21,6% в прошлом году, причем повышение устойчивости наблюдается также отноительно других антибиотиков — левофлоксацина и метронидазола.

Устойчивость к антибиотикам возникает тогда, когда бактерии развивают способность выживать под воздействием лекарств, предназначенных для борьбы с ними. Сегодня это одна из самых больших угроз здоровью населения мира, которая ежегодно уносит более 750 тыс. жизней и без принятия срочных мер ожидается, что в будущем это число резко возрастет.

Инфекция H. pylori уже является сложным случаем для лечения, который требует сочетания лекарственных препаратов. В условиях роста резистентности к широко используемым антибиотикам, таким как кларитромицин, почти на 1% в год, возможности лечения H. pylori будут постепенно сокращаться и становиться неэффективными, если новые стратегии лечения останутся неразвитыми, — отмечают исследователи.

Снижение эффективности текущей терапии может сохранить высокие показатели заболеваемости раком желудка и другими заболеваниями, такими как язвенная болезнь желудка, если устойчивость к лекарствам будет продолжать расти такими темпами, — подчеркивают ученые.

H. pylori — одна из самых распространенных бактериальных инфекций у человека, и, по оценкам, она присутствует у половины населения планеты. H. pylori приводит к воспалению оболочки желудка, а именно к гастриту, который может привести к язвенной болезни.

H. pylori также является важнейшим фактором риска развития рака желудка, седьмой ведущей причины смерти от рака в Европе и третьей в мире.

Напомним, недавно ученые установили, что устойчивость бактерий к антибиотикам может возникать даже без их применения.


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