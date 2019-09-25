Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина подписала соглашение о безвизес Колумбией, фото: Picserver

Безвизовый режим для украинцев заработает с еще одной страной (ВИДЕО)

25 сен 2019, 09:11
999

Безвизовый режим для владельцев украинского паспорта заработал с еще одной страной — Колумбией.

Loading...

Также соответственно Украиной вводится безвиз для колумбийцев. Об этом в своем Твиттере сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко.

По его словам, соответствующее соглашение было подписано на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Со стороны Колумбии соглашение подписал глава МИДа этой страны Карлос Холмс Трухио.

По условиям соглашения, на территории этого государства украинцы смогут находиться без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Пресс-служба украинского МИДа отмечает, что Колумбия станет 20-й страной Латинской Америки, в которою украинцы смогут путешествовать без необходимости оформления виз.

Напомним, в начале июля стало известно, что украинский паспорт опустился на четыре ступеньки — на 44 место — в рейтинге паспортов по возможности их владельцев посещать другие государства без визы. Причиной снижения показателей Украины стали изменения визовой политики государствами Бенин и Джибути.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Путин обратился к НАТО с предложением ввести мораторий на развертывание ракет — СМИ

Президент России Владимир Путин написал послание странам-членам НАТО касательно ракет. Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности

Новости мира
09:50

Безвизовый режим для украинцев заработает с еще одной страной (ВИДЕО)

Украина подписала договор о введении безвизового режима с Колумбией. На территории этого государства украинцы смогут находиться без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Новости Украины
09:11

Трамп выступил на Генассамблее ООН: призвал усилить давление на Иран и реформировать Всемирную торговую организацию (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН призвал весь мир давить санкциями на Иран, требовал радикальной реформы Всемирной торговой организации и обозвал президента Венесуэлы «кубинской марионеткой»

Новости мира
19:00   24 сен
Новости партнеров
Загрузка...