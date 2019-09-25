Украина подписала соглашение о безвизес Колумбией, фото: Picserver

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Безвизовый режим для владельцев украинского паспорта заработал с еще одной страной — Колумбией.

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Также соответственно Украиной вводится безвиз для колумбийцев. Об этом в своем Твиттере сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко.

По его словам, соответствующее соглашение было подписано на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Со стороны Колумбии соглашение подписал глава МИДа этой страны Карлос Холмс Трухио.

По условиям соглашения, на территории этого государства украинцы смогут находиться без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Пресс-служба украинского МИДа отмечает, что Колумбия станет 20-й страной Латинской Америки, в которою украинцы смогут путешествовать без необходимости оформления виз.

Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 24 вересня 2019 р.

Напомним, в начале июля стало известно, что украинский паспорт опустился на четыре ступеньки — на 44 место — в рейтинге паспортов по возможности их владельцев посещать другие государства без визы. Причиной снижения показателей Украины стали изменения визовой политики государствами Бенин и Джибути.