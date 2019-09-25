Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127262-zelenskyy-v-oon-rozpoviv-scho-pereshkodjaie-stalomu-rozvytkovi-ukrayiny.html

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу в межах діалогу лідерів на Саміті ООН з питань Цілей сталого розвитку, який відбувався в межах 74-ї Генасамблеї ООН, заявив, що перешкодами для сталого розвитку нашої держави є «внутрішньополітична традиція» спротиву реформам всередині країни та війна внаслідок російської агресії.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський наголосив, що з першою перешкодою українська влада зможе справитися самотужки, проте вирішення другої потребує міжнародної підтримки.

Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, — зазначав президент.

Зеленський також нагадав, що через окупацію Криму та частини Донбасу Україна втратила критично важливу інфраструктуру та промислові об'єкти, а найголовніше — 13 тис. громадян, кожен з яких міг би зробити свій внесок у розвиток не лише нашої держави, а й усього світу.

Нагадаємо, Зеленський вчора на полях Генеральної асамблеї ООН зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Під час цієї зустрічі були обговорені подальші кроки щодо взаємодії України та НАТО.