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Путін звернувся до НАТО з пропозицією ввести мораторій на розгортання ракет. Фото: LIGA.net

Путін звернувся до НАТО з пропозицією ввести мораторій на розгортання ракет — ЗМІ

25 вер 2019, 09:50
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Послання до НАТО написав президент Росії Володимир Путін. Він звернувся до країн-членів Альянсу та інших держав з пропозицією ввести мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності.

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Путін заявляє, що РФ вирішила не розміщувати ракети середньої і малої дальності в Європі або інших регіонах, доки цієї заборони будуть дотримуватись США. Кремль закликав Вашингтон та його союзників взяти на себе аналогічні зобов’язання. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».

Відповідні листи від Путіна були направлені лідерам країн 19 вересня. Серед них також глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генсек НАТО Йенс Столтенберг.

З послання Путіна випливає, нібито Москва готова довести свою правоту та чекає на обговорення технічних аспектів.

За даними видання, НАТО не розглядає пропозицію Кремля серйозно, так як РФ вже розгорнула на своїй території такі ракети.

Нагадаємо, у серпні Путін заявив, що Росія буде розробляти ракети середньої і малої дальності.


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