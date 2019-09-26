Новости Украины

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Давайте закончим войну на Донбассе: Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым в США. Фото: Обоз

Давайте закончим войну на Донбассе: Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым в США

26 сен 2019, 09:25
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Владимир Зеленский, президент Украины, рассказал о том, на какие темы он успел поговорить с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Встреча Зеленского с российским дипломатом состоялась на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как рассказал журналистам сам украинский лидер, Лавров первым подошел к нему и начал разговор.

По словам Зеленского, «Лавров хотел познакомиться и поздравил его с успешным обменом пленными между Киевом и Москвой».

Господин Лавров подошел, сказал, что хочет познакомиться, сказал что хотят чтобы война на Донбассе закончилась, поздравил с обменом пленными, — сказал президент.

Зеленский отметил, что во время разговора он призвал Россию закончить войну на востоке Украины.

Напомним, что вчера Зеленский​ провел официальную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. На встрече с украинским главой государства президент США заявил, что тот «сделал его еще более знаменитым».

Источник: Ракурс


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