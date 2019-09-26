Для украинцев заработает безвиз с Эквадором, фото: Каменец-Подольский городской совет

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Безвизовый режим с еще одной страной мира — Эквадором вводится для граждан Украины.

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О подписании соответствующего соглашения на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в своем Твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Таким образом, Эквадор станет 21-й страной Латинской Америки, с которой у Украины появился безвиз.

Украинцы смогут находиться на территории Эквадора без оформления виз сроком до 90 дней.

Продолжаем открывать двери для наших граждан, — подчеркнул Пристайко.

Также пресс-служба МИД вчера сообщила об установлении дипломатических отношений между Украиной и Сент-Винсент и Гренадинамы — государством, входящем в состав Британского Содружества, расположенном на Малых Антильских островах в восточной части Карибского моря.

Соответствующее соглашение подписали Пристайко и премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин Ральф Гонсальвес. Отмечается, что стороны также договорились как можно быстрее устранить визовые барьеры между обоими государствами.

Напомним, вчера Пристайко сообщал о достижении соглашения о «безвизе» с еще одним государством Латинской Америки — Колумбией.