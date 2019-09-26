Детские бутылочки впервые появляются в Европе примерно в 5000 г. до н. е., фото: publicdomainpictures.net

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Ученые нашли первые доказательства того, что доисторических детей кормили животным молоком, используя эквивалент современных детских бутылок.

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Изготовленные из глины сосуды, которые, вероятно, использовались для кормления младенцев, впервые появляются в Европе в неолите (примерно в 5000 г. до н. э.), становясь все более привычным явлением в бронзовом и железном веках, сообщает издание EurekAlert с ссылкой на результаты исследования ученых Бристольского университета (Великобритания).

Эти сосуды, как правило, достаточно малы, чтобы поместиться в руках ребенка, и имеют носик, через который жидкость может отсасываться. Иногда они имеют «ноги» и формой напоминают животных. Несмотря на это, при отсутствии каких-либо прямых доказательств их функционирования можно было предположить, что они на самом деле могли использоваться как, например, сосуды для кормления больных или немощных.

Чтобы наверняка выяснить, действительно ли эти исторические артефакты были детскими бутылочками, ученые выбрали три экземпляра, обнаруженные в очень редких детских могилах в Баварии. Они были небольшими (около 5−10 см в диаметре) с очень узким носиком.

Исследователи использовали комбинированный химический и изотопный подходы для идентификации и количественной оценки пищевых остатков, обнаруженных в этих сосудах. В результате оказалось, что в бутылочках находилось молоко крупного рогатого скота, овец или коз.

Наличие этих трех очевидно специализированных сосудов в детских могилах в сочетании с химическими доказательствами подтверждает, что они использовались для кормления грудных детей животным молоком или вместо человеческого молока, или во время отлучения от груди для прикорма.

Отмечается, что до этого исследования единственным доказательством отлучение детей от груди был изотопный анализ скелетов младенцев, но это могло дать лишь приблизительные указания о том, когда дети были отлучены, а не что они ели/пили.

Подобные сосуды, хотя и редкие, есть в других доисторических культурах (таких, как Рим и Древняя Греция) по всему миру. В идеале, мы хотели бы провести масштабное географическое исследование и исследовать, служили ли они той же цели, — отмечают ученые.

Напомним, во время раскопок в Хорватии ученые нашли остатки сыра возрастом ориентировочно 7,2 тыс. лет.