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Для українців запрацює безвіз з Еквадором, фото: Кам’янець-Подільська міська рада

Україна домовилася про безвізовий режим зі ще однією країною Південної Америки

26 вер 2019, 08:49
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Безвізовий режим зі ще однією країною світу — Еквадором запроваджується для громадян України.

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Про підписання відповідної угоди на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в своєму Твіттері повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Таким чином, Еквадор стане 21-ю країною Латинської Америка, з якою в України з’явився «безвіз».

Українці зможуть перебувати на території Еквадору без оформлення віз строком до 90 днів.

Продовжуємо відкривати двері для наших громадян, — наголосив Пристайко.

Також прес-служба МЗС вчора повідомила про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Сент-Вінсент і Гренадінами — державою, що входить до складу Британської Співдружності, розташованою на Малих Антильських островах в східній частині Карибського моря.

Відповідну угоду підписали Пристайко та прем'єр-міністр Сент-Вінсент і Гренадин Ральф Гонсальвес. Зазначається, що сторони також домовилися якнайшвидше усунути візові бар‘єри між обома державами.

Нагадаємо, вчора Пристайко повідомляв про досягнення угоди про «безвіз» зі ще однією Державою Латинської Америки — Колумбією.

Джерело: Ракурс


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