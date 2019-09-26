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Для українців запрацює безвіз з Еквадором, фото: Кам’янець-Подільська міська рада
Україна домовилася про безвізовий режим зі ще однією країною Південної Америкиhttps://racurs.ua/ua/n127309-ukrayina-domovylasya-pro-bezvizovyy-rejym-zi-sche-odniieu-krayinou-pivdennoyi-ameryky.htmlРакурс
Безвізовий режим зі ще однією країною світу — Еквадором запроваджується для громадян України.
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Про підписання відповідної угоди на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в своєму Твіттері повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
Таким чином, Еквадор стане 21-ю країною Латинської Америка, з якою в України з’явився «безвіз».
Українці зможуть перебувати на території Еквадору без оформлення віз строком до 90 днів.
Продовжуємо відкривати двері для наших громадян, — наголосив Пристайко.
Також прес-служба МЗС вчора повідомила про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Сент-Вінсент і Гренадінами — державою, що входить до складу Британської Співдружності, розташованою на Малих Антильських островах в східній частині Карибського моря.
Відповідну угоду підписали Пристайко та прем'єр-міністр Сент-Вінсент і Гренадин Ральф Гонсальвес. Зазначається, що сторони також домовилися якнайшвидше усунути візові бар‘єри між обома державами.
Нагадаємо, вчора Пристайко повідомляв про досягнення угоди про «безвіз» зі ще однією Державою Латинської Америки — Колумбією.
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