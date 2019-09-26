Новини України

Давайте закінчимо війну на Донбасі: Зеленський розповів, про що говорив з Лавровим в США. Фото: Обоз

https://racurs.ua/ua/n127310-davayte-zakinchymo-viynu-na-donbasi-zelenskyy-rozpoviv-pro-scho-govoryv-z-lavrovym-v-ssha.html

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Володимир Зеленський, президент України, розповів про те, на які теми він встиг поговорити з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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Зустріч Зеленського з російським дипломатом відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Як розповів журналістам сам український лідер, Лавров першим підійшов до нього і почав розмову.

За словами Зеленського, «Лавров хотів познайомитися і привітав його з успішним обміну полоненими між Києвом і Москвою».

Пан Лавров підійшов, сказав, що хоче познайомитися, сказав що в РФ хочуть щоб війна на Донбасі закінчилася, привітав з обміном полоненими, — сказав президент.

Зеленський зазначив, що під час розмови він закликав Росію закінчити війну на сході України.

Нагадаємо, що вчора Зеленський провів офіційну зустрічейу з американським лідером Дональдом Трампом. На зустрічі з українським главою держави президент США заявив, що той «зробив його ще більш знаменитим».